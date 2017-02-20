Брюссель, 21 февраля, 2017, 01:20 — ИА Регнум. На флаге, который находился на сцене во время выступления вице-президента США Майка Пенса в Брюсселе, оказалось больше звезд — 51 вместо 50, передает Associated Press.

kai Stachowiak Полосы и звезды

На официальном американском флаге обычно изображается девять чередующихся рядов по пять и шесть звезд, количество звезд соответствует количеству американских штатов. Флаг на церемонии в ходе визита Пенса в ЕС имел три ряда по девять и три ряда по восемь звезд.

При этом флаг Евросоюза выглядел правильно — круг из 12 золотых звезд на синем фоне.

Сообщается, что официальные лица не смогли прокомментировать, с чем связано увеличение числа звезд на американском флаге, — неизвестно, является ли это простой ошибкой или адресует к расхожему определению Евросоюза как «51-го штата США».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс находится с официальным визитом в Евросоюзе — как заявляется, его «миссией» является «углубление отношений» Соединенных Штатов и ЕС.