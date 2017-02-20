Варшава, 21 февраля, 2017, 01:06 — ИА Регнум. МИД Польши выражает протест в связи с «действиями и комментариями» вице-президента ЕС Франса Тиммерманса о «проблемах с демократией» в Польше, высказанными в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, передает Associated Press.

George Hodan

Сообщается, что публичный спор в ходе конференции в Мюнхене возник между Тиммермансом и министром иностранных дел Польши Витольдом Ващжуковски и относился к вопросу функционирования Конституционного суда в стране.

В заявлении сообщается, что «Польша интерпретирует действия и комментарии, сделанные Франсом Тиммермансом как политически мотивированные, целью которых является стигматизация одного из государств-членов» Евросоюза и высказывается требование «прекратить подобные действия».

Тем не менее, МИД Польши ответил на «рекомендации» Тиммерманса, высказанные в декабре прошлого года.

Согласно заявлению, «укрепление демократического правового государства в Польше, в том числе создание устойчивой основы для функционирования Конституционного суда, является главной целью польских властей».

Напомним, причиной критики Еврокомиссии и вице-президента ЕС по вопросу демократических процедур в Польше стал, в частности, отказ избранного в конце 2015 года правительства страны привести к присяге ряд назначенных прежней властью судей Конституционного суда. Данные действие Варшавы были восприняты как «подрыв демократии».