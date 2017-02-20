Степанакерт, 21 февраля, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Явка избирателей на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%. Как сообщает сайт ЦИК НКР, в голосовании приняли участие 79 314 граждан, или 76,44% избирателей. Право на участие в референдуме имели 102 757 граждан, или 69% населения республики.

Избирательный участок в Степанакерте, 20 февраля 2017 г

По данным депутата парламента Нагорного Карабаха Айка Ханумяна, которые он приводит на своей странице в Фейсбук, за проект Конституции проголосовали 88,6% избирателей, против — 9,7%. Предварительные официальные данные ЦИК Нагорного Карабаха опубликует утром по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике состоялся референдум по конституционным реформам. Вынесенным на референдум проектом новой Конституции предусматривается сохранение и усиление президентской формы правления.

По проекту Основного Закона действующий президент Карабаха Бако Саакян получает возможность остаться во главе республики до 2020 года, когда состоятся следующие всеобщие президентские выборы. Согласно переходным тезисам проекта новой Конституции, в 2017 году президента на три года должен избрать парламент.

«Мы считаем, что конституционные реформы являются шагом вперед в деле построения нашей государственности», — после голосования на референдуме сказал президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

«Этим референдумом мы еще раз выражаем нашу решимость, нашу приверженность тем ценностям, которыми руководствовались на протяжении этих долгих лет, и я не только надеюсь, но и убежден, что-то, что произошло в годы национально-освободительной борьбы, принесло нам возможность освободиться из плена, создало для нас более благоприятные условия для того, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, и мы неуклонными шагами движемся к будущему, о котором мечтали», — цитирует президента Нагорного Карабаха радио «Азатутюн».

Комментируя заявления малочисленной карабахской оппозиции о том, что этот референдум является средством для действующего президента остаться у власти до 2030 года, и на вопрос, намерен ли он баллотироваться на президентских выборах переходного периода, в 2020 году, Бако Саакян ответил: «У меня была возможность ответить на этот вопрос: эти шагом мы стремимся создать дополнительные возможности для развития и укрепления нашей страны, а конституционные реформы призваны гарантировать не наши личные цели, а в условиях правовой культуры обустраивать жизнь этой страны, обеспечивать ее жизнедеятельность. Такой была наша цель, и все те, кто истолковывают это иначе, не только не правы, но и не честны».

На уточняющий вопрос, есть ли у него все-таки цель остаться на должности президента, Бако Саакян сказал: «Мы сконцентрировались в данный период на работах по осуществлению конституционных реформ и достигли договоренности с представителями наших политических сил о том, что там, где мы будем обязаны говорить также о нашем будущем, когда придет время, мы объявим о наших решениях».

По мнению премьер-министра Нагорного Карабаха Ара Арутюняна, конституционные изменения еще больше укрепят в стране демократические ценности.

«Несколько секунд назад, когда я предъявлял свой паспорт, чтобы проголосовать, я вспомнил 20 февраля 1988 года — тогда мы мечтали иметь подобный паспорт, и мы сегодня его имеем. Этим паспортом мы свидетельствуем, что сегодня имеем сформировавшуюся республику, сформировавшуюся страну, и, самое важное, эта страна движется в направлении конституционных реформ в целях еще более глубокого укоренения ценностей демократии», — выйдя из избирательного участка, в беседе с журналистами сказал Араик Арутюнян.

На замечание о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что не признают результаты референдума как фактор, влияющий на правовой статус Нагорного Карабаха, а также подчеркивают, что результаты референдума никоим образом не предрешает окончательный статус Нагорного Карабаха, премьер-министр Карабаха ответил так: «20 февраля 1988 года мы знали, что у нас будут сложные проблемы, связанные с международным сообществом. Важно то, что мы предпринимаем эти конституционные изменения для себя, для нашего народа, чтобы мы могли построить такую страну, в которой жизнь будет приятной и достойной».

За 26 лет независимости НКР это 3-й по счету референдум общегосударственного значения. На референдум были приглашены и участвуют 104 международных наблюдателя из более 30 стран, 103 местных наблюдателя, более 80 представителей СМИ.