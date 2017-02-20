Тирасполь, 21 февраля, 2017, 00:56 — ИА Регнум. «И друзья, и враги признают безоговорочно, что Приднестровье — это Русский мир», — заявил на прошедшей в столице Приднестровья Тирасполе церемонии награждения лауреатов XX государственного конкурса «Человек года Приднестровской Молдавской Республики» президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21-й годовщины образования ПМР

«Сегодняшнее мероприятие началось с истории России и Приднестровья, — сказал глава государства. — Как их разорвать? Как отделить наш край от великой Родины, от России? Да никак. Прошедший год — год круглых дат, юбилеев. Но 2017 год несет новые даты — знаменательные, но не всегда веселые. Это 25-летие создания народного ополчения. 25 лет агрессии Молдовы против Приднестровья. 25 лет миротворческой миссии России на нашей земле. Обратите внимание: 225 лет и 25 лет. Вроде бы прошло 200 лет. А что поменялось? Русская земля? Нет. Проблемы? Нет. Геополитические катастрофы — все те же, только участники, к сожалению, добавляются. Но самое главное, что за прошедший период сохранена наша земля как часть Русского мира».

«Вся наша история говорит о том, что нас пытаются либо загнать в мышеловку, либо пригласить в мышеловку, — продолжил Красносельский. — Даже не положив туда сыра, образно говоря. Но нам не нужны ни мышеловка, ни сыр, предлагаемый нам. Нам нужна государственность, свобода и мир на нашей земле. Именно сегодняшние номинанты, приднестровцы, своим ежедневным трудом, своим ратным трудовым подвигом и являются основой нашей государственности».

Президент поблагодарил приднестровцев за выбор на референдуме 2006 года, когда народ практически единогласно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики с дальнейшим присоединением к России. «А независимость государства есть гарант нашей безопасности», — добавил Красносельский.

В нынешнем юбилейном конкурсе помимо традиционных номинаций по отраслям была учреждена специальная — «Человек Отечества». «Эта награда — признание высочайших заслуг человека, имя которого золотыми буквами вписано в историю Приднестровья в целом и конкурса «Человек года» в частности. Глава государства Вадим Красносельский вручил памятную медаль первому президенту Приднестровской Молдавской Республики и основателю конкурса Игорю Николаевичу Смирнову», — отметили в президентской пресс-службе.