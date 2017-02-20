«Арсенал» уверенно обыграл клуб из пятого дивизиона Англии
Лондон, 21 февраля, 2017, 00:55 — ИА Регнум. 20 февраля на стадионе «Броут Спортс Граунд» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Саттон Юнайтед» и «Арсенал». Мата завершился со счетом 0:2 в пользу «канониров».
На 29-й минуте матча испанский форвард Лукас Перес открыл счет в матче крученым ударом с острого угла в дальний нижний угол ворот — 0:1.
В начале второго тайма форвард сборной Англии Тео Уолкотт удвоил преимущество гостей после прострела Начо Монреаля — 0:2.
Статистика матча («Саттон Юнайтед"/"Арсенал»)
Удары 6/14
Удары в створ ¼
Фолы 5/9
Владение 33%/67%
Поздравляем «канониров» с заслуженным выходом в четвертьфинал Кубка Англии.
Составы на матч:
«Саттон Юнайтед»: Уорнер, Истмонд, Даунер, Аманква, Бекуит, Дикон, Мэй, Бэйли, Гомис, Коллинс, Биаму.
«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Рейнс-Аделаид, Эль-Ненни, Джака, Ивоби, Лукас, Уолкотт.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Голы: Перес 29 — 0:1, Уолкотт 55 — 0:2.