Уфа, 21 февраля, 2017, 00:52 — ИА Регнум. 13 февраля «UfaTime» и ряд СМИ обратились к теме сельского хозяйства. Общий объём производства сельхозпродукции в Башкирии должен быть увеличен до 230 млрд рублей (сейчас он составляет 166 млрд рублей), а выработка на одного работника — до 2 млн рублей (сейчас — чуть больше 1 млн рублей). Доля производства продукции в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах должна вырасти с нынешних 49% до 60%. «Всё это нужно для того, чтобы республика вошла в пятёрку регионов-лидеров сельскохозяйственного производства, — заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. — Задачи поставлены очень высокие, но достижимые с учётом наших возможностей. У нас есть резервы и опорные «точки роста». На реализацию этих планов отводится четыре года. Времени на раскачку нет». На проведение весенне-полевых работ из республиканского бюджета выделят 930 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 1,5 млрд рублей.

Сальвадор Дали. Цирк. 1921

Процент с субсидий

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Аургазинском районе Башкирии выявлена коррупционная схема, местные чиновники придумали, как собирать деньги с получателей сельскохозяйственных субсидий. Так, всех аграриев принуждали оформлять документы на господдержку в МБУ «Аургазинский информационно-консультационный центр». Услуги были платные, причём плата зависела от размера субсидии — 0,7% от получаемой суммы. В 2016 году все аграрии, подавшие заявки на получение поддержки из бюджета, заключили договоры с этим центром. Однако прокуратура усмотрела в этом «коррупционные предпосылки» и внесла главе муниципалитета соответствующее представление. Как отмечают в надзорном ведомстве, через несколько месяцев чиновники попытались вернуться к опробованной схеме, приняв решение об установлении тарифов информационно-консультационного центра. Прокуратура снова вмешалась и потребовала исключить незаконные положения.

Пляж ищет хозяина

ИА «Башинформ» 13 февраля сообщило, что администрация Уфы выставила на торги земельный участок площадью 27 тыс. квадратных метров в Ленинском районе, вдоль прибрежной полосы старицы Белой, известный как Затонский пляж. Желающих взять в аренду на три года участок для организации зоны пляжа летом и катка зимой будут искать до 13 марта. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 2 млн 062 тыс. 500 рублей. Согласно официальной документации, земельный участок не обременен правами третьих лиц. Арендатор обязан обеспечить свободный доступ граждан к водоему и его береговой полосе, асфальтированной дороге. На него же возлагается обеспечение надлежащего санитарного содержания прилегающей территории

Сомнительное лидерство

14 февраля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что к услугам микрофинансовых организаций (МФО) в Башкирии прибегают около 7% трудоспособного населения, следует из статистики ЦБ. Общее число заемщиков МФО в регионе по состоянию на октябрь прошлого года, по информации Нацбанка республики (отделение ЦБ), превысило 237 тыс. человек (трудоспособное население республики — около 3,2 млн человек). Совокупный портфель микрозаймов у республиканских микрофинансовых организаций составил по итогам 9 месяцев прошлого года 2 млрд руб., что сопоставимо с кредитным портфелем небольшого банка. По количеству МФО (83 организации, по данным Нацбанка) Башкирия занимает лидирующую позицию в России. В руководстве отделения ЦБ это объясняют сохранением высокого спроса на микрозаймы, в том числе в сельской местности. По данным регулятора, за последний год число МФО в Башкирии снизилось на 22,4%.

Коллектором больше

«Уфа1» в этот день сообщила, что Управление Федеральной службы судебных приставов России по Башкирии выдало свидетельство о регистрации в госреестре первой в республике организации по взысканию задолженности. Региональная служба приставов «заложила традицию, которая обязательно будет продолжена в республике и, вполне возможно, поддержана и в других регионах». На церемонии вручения свидетельства директор коллекторского агентства «дал публичную клятву не нарушать права граждан и строго блюсти закон». В июне прошлого года Госдума РФ приняла федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Документ предусматривает широкий перечень требований к коллекторским агентствам. В частности, организация, основным видом деятельности которой является возврат просроченной задолженности, обязана зарегистрироваться в специально созданном госреестре таких компаний. На сегодня в реестр в целом по России вошли уже 58 коллекторских агентств.

В поиске — горничные и госслужащие

«Комсомольская правда в Уфе» 14 февраля в Башкирии свыше 15 тыс. человек ищут работу, это на 5% больше, чем в 2016 году. Больше всех активничают госслужащие, рабочие, горничные и няни. Больше всего соискателей наблюдается в разделе «домашний персонал». Количество резюме здесь выросло на 30%. Также много соискателей в разделах «государственная служба» — прирост составил 25%, и «рабочий персонал» — прирост 23%. При этом аналитики подчеркивают, что пик роста числа соискателей ожидается в марте. А вот в некоторых отраслях наступило затишье. Так, представители автомобильного бизнеса, специалисты по безопасности и деятели искусства не спешат менять работу. Рост резюме за эти два месяца составил всего 1% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В среднем авторы резюме рассчитывают на зарплату в 40 тыс. рублей.

Цирк, да и только

15 февраля ряд СМИ сообщил, что Госцирк Уфы под угрозой закрытия. Этого требует Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка. Соответствующее заявление было направлено и в ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк), филиалом которого является Уфимский госцирк. Когда будет решение суда, тогда Росгосцирк будет вынужден прекратить направлять программы в Уфимский цирк. Нужно ждать финансирования в соответствии с «дорожной картой», — прокомментировали ситуацию в Росгосцирке. Сейчас в цирке работает программа, которая продлится до 26 февраля. Сумма господдержки для Уфимского цирка пока неизвестна. Ремонт цирка предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе. «Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма. Например, сейчас полными темпами идет ремонт Владивостокского цирка на 1,2 млрд рублей. В Нижнетагильском — 600−700 млн рублей», — отметили в Росгосцирке. Проверки цирков проводятся прокуратурой, МЧС, Ростехнадзором и другими ведомствами по ежегодному плану, регулярно.

Морковь подорожала

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в Башкирии подешевели сахар, яйца и картофель. По данным Башстата на 13 февраля, стоимость сахара за неделю снизилась на 2,7% и составила в среднем 42,42 рубля за килограмм. На 2% подешевели в республике куриные яйца — 57,42 рубля за десяток, на 1,8% стал дешевле картофель — 19,31 рубля за килограмм. В списке подешевевших за неделю продуктов — подсолнечное масло, мороженая неразделанная рыба, репчатый лук, гречневая крупа-ядрица, пшено, шлифованный рис, а также пшеничная мука, молоко, яблоки, свинина и соль. Неизменной, по сравнению с 6 февраля текущего года, осталась в регионе только стоимость баранины (кроме бескостного мяса) — 348,22 рубля за килограмм. Больше всего за неделю подорожала морковь — на 1,3%. Килограмм моркови жители республики сейчас могут приобрести в среднем за 22,50 рубля. В перечень незначительно подорожавших продуктов попали охлажденные и мороженые куры, сыры сычужные твердые и мягкие, вермишель, хлеб, чай черный байховый, сливочное масло, говядина и белокочанная капуста. Удорожание этих продуктов за неделю составило менее 1 процента. Средняя цена дизельного топлива составила 38,28 рубля за литр. Литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 33,60 рубля, марки АИ-92 — 35,33 рубля, марки АИ-95 — 38,60 рубля.

Сердце помнит

Ряд СМИ сообщил, что 15 февраля в Башкирии отмечался День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата введена в честь соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые на себя СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

В Башкирии в этот день прошли торжества к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В канун памятной даты в актовом зале Уфимского юридического института МВД России прошла встреча личного состава с воинами-интернационалистами. Гостем стал командир вертолетного полка, подполковник авиации, кавалер орденов Боевого Красного Знамени и Красной Звезды Ильдус Халитов. О своих подвигах, о подвигах однополчан рассказали курсантам заместитель командира роты в Афганистане Альберт Шагимуратов, председатель БРО ВООВ «Боевое братство»; танкист Дарис Авхадеев, руководитель музея истории; заместитель командира роты 101-го полка в Герате, подполковник милиции в отставке Равиль Мусин, ветеран института. Ветераны с теплотой и любовью вспоминали своих друзей, чьи жизни оборвались в горах Афганистана. Минутой молчания они почтили память товарищей.

Чем жива культура

16 февраля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии расходы консолидированного бюджета в отрасли культуры за 2016 год составили 6,324 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе республика по рангу бюджетных расходов на душу населения находится на седьмом месте (в 2015 году — шестое место). Средняя заработная плата работников культуры Башкирии в 2016 году составила 18 733 рубля в месяц. Это на 5% больше, чем в 2015 году. При этом средняя зарплата педагогических работников в сфере культуры гораздо выше. Она составляет 25 351 рубль. Доходы работников сферы культуры в Башкирии растут неравномерно. Если у сотрудников музеев рост зарплаты составил 8,6% (их средняя зарплата — 16 939 рублей), то в клубных учреждениях — 4,1% (16 803 рубля), а у библиотекарей — 2,2% (средний показатель зарплаты — 16 149 рублей).

Маршрутчики и разборки

Ряд СМИ в этот день сообщил, что конфликт водителей маршруток в Башкирии завершился стрельбой из травматического оружия. МВД по Башкирии проверяет обстоятельства применения травматического оружия водителем маршрутного автобуса, обстрелявшего автобус конкурента, отметил портал «Уфа1». Инцидент произошел в поселке Акбердино Иглинского района около трех часов дня. Водителю маршрута №163, пострадавшему от стрельбы, оказана медицинская помощь — пули попали ему в область ключицы и туловища, сообщает издание. За помощью к медикам обратились также несколько других участников происшествия, предположительно водителей автобусов. Пострадавший заявил, что на него напали «нелегальные перевозчики», с которыми у него «давний конфликт».

Вся правда о госзакупках

ИА «Башинформ» и ряд СМИ 16 февраля сообщили, что Министерство экономического развития Башкирии проанализировало сферу госзакупок в 2016 году. По данным ведомства, всего было размещено около 109 тыс. заявок на сумму 43,7 млрд рублей. Объем заключенных контрактов — 40,7 млрд (в 1,6 раза выше уровня 2015 года). Соответственно, сэкономлено почти 3 млрд, прирост экономии — 27% к показателю 2015 года. Среднее снижение стартовых цен контрактов — 10%. Уровень конкуренции на торгах составил 2,8 заявки на одну закупку (выше значения 2015 года на 0,2 пункта). Представленность поставщиков из Башкирии — 79% (повысилась на 13 процентных пунктов). В соответствии с федеральным законодательством заказчики обязаны давать заказы малому бизнесу и социально ориентированным НКО в объеме не менее 15% годового объема. В республике в 2016 году заключено контрактов с такими организациями на сумму более 9 млрд рублей, или 22,5% от общего объема госзакупок, сообщили в Минэкономразвития республики.

Спорт Башкирии: гиганты и недострои

17 февраля «Коммерсантъ в Уфе» и ряд СМИ сообщили, что глава Башкирии Рустэм Хамитов считает «нетерпимой» финансовую политику профессиональных спортклубов, требующих «колоссальных денег» на покупку «импортных звезд» и «иностранных специалистов». Эти средства он призвал перераспределить на массовые виды спорта, по охвату которыми республика в аутсайдерах. Например, на гимнастику, которой он сам когда-то увлекался. В спортивных кругах заявление господина Хамитова расценили как намек на сокращение финансирования ведущих республиканских клубов — ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». В самих клубах, впрочем, считают, что причин для беспокойства нет. Глава региона намекнул, что меняя приоритеты в вопросах финансирования массового спорта, опирается на рейтинги. Так, Минспорта РФ по этому показателю присудило Башкирии лишь 45 место. Республика не попала и в топ-10 рейтинга «Россия — территория спорта». «Как-то нехорошо становится», — признался господин Хамитов.

Глава республики обозначил главную проблему в сфере строительства спортивных объектов — нехватка средств на их содержание. Такая картина наблюдается сразу в нескольких районах. В качестве примера он привел физкультурно-оздоровительный комплекс в Бижбулякском районе, который руководство долго выпрашивало у властей. Его строительство обошлось бюджету в 140 млн рублей. Содержание должно было лечь на плечи районной администрации, что было обговорено изначально. Однако необходимых 10 млн рублей в год так и не нашлось. Объект простаивает. Такая же ситуация с паралимпийском центром в Мишкинском районе, на строительство объекта с бассейном ушло 195 млн рублей. Сегодня комплекс не работает. Выходом из ситуации Хамитов видит строительство таких объектов в районах, которые не требуют больших денежных и временных затрат, и возможность не идти на поводу у муниципалитетов, которые стремятся отличиться перед другими.

Свалки прогенералят

«Уфа-пресс» в этот день выясняла, как бороться со свалками в Башкирии. На этот вопрос пытались ответить участники презентации экологического проекта «Генеральная уборка». Его представило региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Башкирии. Координатор проекта Мурад Шафиков выразил надежду, что карта станет инструментом для надзорных органов, и они оперативнее будут реагировать на сигналы с мест. Ведь в интернете на «Интерактивной карте свалок» любой сможет сообщить о местах, где незаконно складируется мусор. Филюс Яхин, замминистра природопользования и экологии Башкирии заявил, что борьба со свалками должна вестись комплексно. Он заметил, что этот год будет посвящён в основном получению информации и обобщению существующих проблем. Руководитель исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин рассказал, что в прошлом году работа в этом направлении с местными администрациями не дала «положительного сдвига». Виталий Лотохин, представитель Управления федеральной службы в сфере природопользования по республике, рассказал о «борьбе» со свалкой в деревне Вавилово. Администрация Уфимского района в судебном порядке понуждена к ликвидации свалки и рекультивации. Дело на исполнении у судебных приставов. А воз и ныне там. Рунар Шайхутдинов, прокурор башкирской природоохранной прокуратуры, сослался на то, что его ведомство действует строго в соответствии с федеральным законодательством. Он заметил, что проволочки по исполнению судебных решений возникают из-за того, что все понимают, как формируются местные бюджеты, в которых постоянно ощущается дефицит финансов.

«Пустышки» или скидки?

Ряд СМИ 17 февраля сообщил, что Управление ФАС по Башкирии признало ненадлежащей и нарушающей ФЗ «О рекламе» рекламу уфимской компании «Реста» (управляет ресторанным комплексом Alpenhof, в том числе пивоварней «Альпенхоф»). Объектом рассмотрения УФАС стал щит с изображением девушки в баварском костюме, значком ресторана и надписью «Купи СОСКИдкой… сет к пенному. Бронь столов», установленный возле здания ресторанного комплекса. Экспертный совет УФАС посчитал, что реклама содержит «непристойные и оскорбительные образы, нарушает общепринятые нормы морали и нравственности» и оказывает негативное воздействие на потребителя. Нарушение было квалифицировано по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (предусматривает штраф на граждан до 25 тыс. руб., должностных лиц — до 20 тыс. руб., на юрлиц — до 500 тыс. руб.). Представители «Ресты» на заседании совета нарушение не признали и заявили, что омограф (слова, совпадающие в написании, но различные в произношении) «СОСКИдкой» предполагал его полное прочтение.

Муслим-сити: название сменят, суть останется?

18 февраля ряд СМИ сообщил, что Духовное управление мусульман республики просит назначить повторные слушания по проекту «Муслим-сити». Соответствующее обращение направлено в городской совет. Первые слушания, которые состоялись в мае 2016 года, парламентарии признали несостоявшимися. Проект был отправлен на доработку, однако Духовное управление мусульман Башкирии настаивает только на смене названия. По мнению застройщика — компании «Алтын курай», проект выполнен в соответствии с нормативами. По словам гендиректора компании Ильдара Ишеева, они обращались в проектное бюро, где им пояснили, что исправлять нечего. Имея такое заключение на руках, представители «Алтын Курая» обратились к депутатам повторно с просьбой назначить дату новых слушаний. Напомним, сейчас строительство мечети Ар-Рахим заморожено из-за конфликта ДУМ и «Алтын курая» со спонсором — благотворительным фондом «Урал».

Криминальный квартет

Ряд СМИ в этот день отметил, что Башкирия попала в рейтинг самых преступных регионов России. Согласно данным сайта правовой статистики Генпрокуратуры РФ, республика оказалась в этом списке на четвертом месте. Уровень преступности по сравнению с 2015 годом стал меньше на 7,9%. Если в январе-декабре 2015 года было совершено 70 тыс. 938 преступлений, то в минувшем году — 65 тыс. 343. На первом месте рейтинга оказалась Москва, где зарегистрировано 173 тыс. 898 преступлений. Затем следуют Московская область (88 297), Краснодарский край (71 509), пятерку самых преступных регионов замыкает Челябинская область (64 576).

Ни налогов, ни зарплаты

19 февраля «Спутник ФМ» сообщил, что в Нефтекамске руководитель ООО «Трубопроводстрой» обвиняется в налоговых махинациях и невыплате зарплаты. 57-летний мужчина задолжал около 3 млн рублей налогов. Чтобы средства не были списаны со счетов организации, он перестал их использовать. Для этого клиенты стали перечислять деньги на счета других предприятий. Как выяснилось, перед ними у «Трубопроводстрой» были обязательства. Так были переведены около 16 млн рублей. Также с февраля 2015 по март 2016 года 5 сотрудникам не полностью выплачивалась зарплата — задолженность составила 318 тыс. рублей. На квартиру обвиняемого, автомобиль «Ford Mondeo» и недостроенный дом наложен арест. Прокуратура передает, что материалы дела направлены в суд.

Женское лицо безработицы

Ряд СМИ 19 февраля сообщил, что республиканское Министерство труда обнародовало статистику по безработице и озвучило данные по категориям безработных. По информации ведомства, в настоящее время в регионе 7,7% граждан без работы — это молодые жители в возрасте от 16 до 24 лет. Безработных 25−29 лет — 10,3%. Не имеют постоянного места работы 10,8% граждан предпенсионного возраста. Кроме этого, сообщается, что среди безработных большинство женщин — около 59%. Отмечается, что основная часть безработных имеет среднее и начальное профессиональное образование. Среди окончивших вузы не нашли себе работу более 28%.