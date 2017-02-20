Кито, 21 февраля, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Кандидат от правящего альянса Эквадора Ленин Морено очень близок к победе в первом туре президентских выборов. 20 февраля около 6 утра по местному времени сайт Национального избирательного совета (CNE) сообщил, что из 87,2% подсчитанных голосов Морено набрал 39,09%, а его ближайший соперник, консерватор Гильермо Лассо получил 28,2%, сообщает Prensa Latina. Напомним, что для победы в первом туре кандидат в президенты может набрать не 50%, а, по крайней мере, 40%. Но при условии, что он будет опережать ближайшего соперника на 10%.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

Остается подсчитать голоса в прибрежной провинции Манаби, которая считается оплотом правящего альянса, а также около половины голосов эквадорцев, проживающих за рубежом, комментирует Prensa Latina.

В интервью TeleSur Ленин Морено заявил, что уверен в победе в первом туре. Пока интрига сохраняется. В случае, если Морено не наберет необходимого количества голосов, второй тур состоится 2 апреля 2017 года.