В офисе партии Ле Пен проходят обыски
Париж, 21 февраля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Французская полиция проводит обыск в штаб-квартире партии «Национальный фронт», которую возглавляет кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что причиной обыска в штаб-квартире «Национального фронта» стало расследование якобы фиктивного трудоустройства двух помощников Ле Пен. Речь идет о главе партийного кабинета и телохранителе Ле Пен.
Юристы «Национального фронта» и сама Ле Пен все обвинения отрицают.
Напомним, скандал с фиктивным трудоустройством начался с другого кандидата на пост президента Франции — Франсуа Фийона. СМИ обвинили Фийона в том, что он фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника, и та получала зарплату из государственных фондов, предназначенных для оплаты труда парламентариев.
Фийон, который считался фаворитом президентской гонки, в одночасье превратился в аутсайдера. Согласно социологическим опросам, более половины французов не хотят, чтобы Фийон участвовал в президентских выборах.
Кто теперь является однозначным фаворитом президентской гонки во Франции, сказать сложно. Выборы пройдут в апреле — мае нынешнего года.