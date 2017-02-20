Париж, 21 февраля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Французская полиция проводит обыск в штаб-квартире партии «Национальный фронт», которую возглавляет кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года

Сообщается, что причиной обыска в штаб-квартире «Национального фронта» стало расследование якобы фиктивного трудоустройства двух помощников Ле Пен. Речь идет о главе партийного кабинета и телохранителе Ле Пен.

Юристы «Национального фронта» и сама Ле Пен все обвинения отрицают.

Напомним, скандал с фиктивным трудоустройством начался с другого кандидата на пост президента Франции — Франсуа Фийона. СМИ обвинили Фийона в том, что он фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника, и та получала зарплату из государственных фондов, предназначенных для оплаты труда парламентариев.

Фийон, который считался фаворитом президентской гонки, в одночасье превратился в аутсайдера. Согласно социологическим опросам, более половины французов не хотят, чтобы Фийон участвовал в президентских выборах.

Кто теперь является однозначным фаворитом президентской гонки во Франции, сказать сложно. Выборы пройдут в апреле — мае нынешнего года.