Москва, 20 февраля, 2017, 23:51 — ИА Регнум. В МИД России подготовлен проект президентского указа об ужесточении санкций против КНДР, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

(сс) stephan КНДР

Проект указа президента касается усиления санкций в отношении КНДР в соответствии с резолюцией 2321 Совета Безопасности ООН.

Указ президента предполагает введение новых ограничений в сфере торгово-экономических, финансовых и научно-технических контактов с Пхеньяном.

Будет введен запрет на покупку в КНДР меди, никеля, серебра и цинка.

«Запрещается поставка новых вертолётов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН», — указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, 12 февраля Северная Корея произвела новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты, а Совбез ООН обязался следить за ситуацией с запусками ракет в КНДР.