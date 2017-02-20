Эр-Рияд, 20 февраля, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предложила местным и международным компаниям принять участие в конкурсе, победители которого получат право на реализацию двух энергетических проектов в области возобновляемых источников энергии, сообщает 20 февраля Agence France-Presse.

USAF Солнечная электростанция в пустыне

Запланировано строительство гелиоэнергетических установок в северной провинции Эль-Джауф, их суммарная мощность должна составить 300 МВт. В северо-западной провинции Табук предусмотрено строительство ветроэнергетических установок, мощность которых составит 400 МВт.

Напомним, в Саудовской Аравии разработан план экономических реформ до 2030 года, который предусматривает выработку 9,5 ГВт электроэнергии за счет возобновляемых источников. Данный показатель необходимо достигнуть к 2023 году, сумма инвестиций варьируется от $30 млрд до $50 млрд. К 2032 году спрос на электроэнергию в Саудовской Аравии достигнет пика и превысит 120 ГВт.