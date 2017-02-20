Москва, 20 февраля, 2017, 23:29 — ИА Регнум. В настоящее время АО Банк «Советский» и ПАО «Тимер Банк» функционируют в нормальном режиме. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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Организации предоставляют полный комплекс услуг своим клиентам и обеспечивают бесперебойное обслуживание на качественном уровне, отметили в АСВ.

Также сообщается, что агентство принимает участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Тимер Банка» с мая 2014 года, «Советского» — с октября 2015 года. В течение этого времени «была проведена работа по восстановлению платежеспособности банков, предотвращению оттока средств их клиентов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России для предупреждении банкротства кредитных учреждений назначил временные администрации в «Советский» и «Тимер банк».

Функции временной администрации по управлению банками возложены на АСВ с 20 февраля 2017 года. В кредитных организациях АСВ прежде всего проведет обследование финансового положения.