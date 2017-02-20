Ставрополь, 20 февраля, 2017, 23:28 — ИА Регнум.



Константин Кудинов Ставропольский край

В Ставропольском крае власти добиваются права распоряжения 31 тыс. га сельскохозяйственных земель. Эти земли переданы Ставрополью в региональную собственность из федеральной, но «заморожены» в виду обеспечительных мер по судебным разбирательствам.

Минимущества региона заявляет о миллионных убытках и вреде землям сельскохозяйственного назначения из-за запрета использования значительного участка земли, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Кроме того, под угрозой срыва оказалось исполнение поручений президента.

Как ранее сообщало ИА, Ставрополью переданы в собственность шесть земельных участков площадью 115 тыс. гектаров. Переговоры о передаче земель велись с федеральным центром с ноября 2015 года. В итоге в январе 2017 года было принято решение о передаче участков сельхозземель в собственность региона в Ипатовском, Кировском, Левокумском и Нефтекумском районах.

На основании этого решения в крае разработана «дорожная карта» по созданию шести агропарков регионального значения. 27 января 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края принял обеспечительные меры в виде запрета правительству края совершать какие-либо действия по распоряжению земельным участком.

Это решение нарушает права собственника — Ставропольского края, влечет за собой убытки для бюджета края, которые могут превысить за год 27 млн рублей. Кроме того, участку из-за нерационального его использования также будет причинен ущерб в виде деградации почвы, считают в Минимущества.

В министерстве опасаются, что судебные споры могут затянуться не на один год, что затянет планы руководства края по созданию на территории участка агропарка.

Напомним, в середине января 2017 года президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче сельхозземель площадью 115 тыс. гектаров в собственность региона для создания на их территории зон развития отрасли АПК — агрокластеров.

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Ставрополью передадут в собственность 130 тыс. га федеральных земель

Одновременно в Ставропольском крае подсчитывают ущерб от сделок с сельхозземлями, в результате чего земли были выведены из хозяйственного оборота региона. По данным правительства региона, по разным схемам из хозяйственного оборота ставропольских предприятий были выведены около 27 тысяч гектаров земли.

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