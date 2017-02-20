Вашингтон, 20 февраля, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Герберт Макмастер займет должность советника президента США по национальной безопасности, сообщает RT со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Office of Attorney General Henry McMaster Генерал-лейтенант Герберт Макмастер

По мнению президента США Трампа, Макмастер является человеком огромного таланта и опыта.

Ранее занимавший должность советника по национальной безопасности Кит Келлог станет начальником штаба американского совета по вопросам национальной безопасности.

Напомним, ранее на пост советника президента США по национальной безопасности претендовали четыре человека.