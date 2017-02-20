Москва, 20 февраля, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны усовершенствовать профилактику подросткового суицида. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 20 февраля, на официальном сайте Кремля.

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В феврале нынешнего года вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая («Единая Россия») заявила, что в 2016 года самоубийства совершили 720 несовершеннолетних.

По словам Яровой, пропаганда суицида в основном идет через сеть интернет. Российское законодательство и общество оказались к этому не готовы.

В ноябре 2016 года Яровая предложила собрать группу по разработке комплекса мер защиты детей от суицида и усилить профилактику среди детей, которые могут подвергнуться пропаганде самоубийства в интернете.

До 30 июня нынешнего года правительство должно принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Ответственным за выполнение назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.