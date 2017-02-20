Киев, 20 февраля, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Украина стала крупнейшим потребителем российского пива и мяса, опередив по данному показателю Казахстан, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

Сообщается, что в 2013—2014 годах Украина почти не закупала российское мясо, однако уже в 2016 году Киев импортировал 47,89 тыс. т этой продукции российского производства. Российские поставки пива на Украину за 2016 год выросли в 1,5 раза — до 38,46 млн дал. По статистике ФТС, почти 30% российского экспорта пива и мяса по итогам 2016 года приходится на Украину.

Стоит отметить, что в 2015 году Киев ввел запрет на поставки в страну большинства продуктов из России, включая пиво и мясо. Официальные данные Госслужбы статистики Украины сообщают, что импорт мяса из России на Украину сократился более чем в 40 раз. Такую же динамику украинская официальная статистика указывает по закупке российского пива, но эти странности Киев объясняет тем, что поставки российских товаров в ДНР и ЛНР могут фиксироваться как экспорт на Украину.

При этом руководство ДНР и ЛНР подтверждают увеличение ввоза продуктов из России, но в более скромных объемах, чем зафиксировано российской ФТС.