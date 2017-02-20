Ижевск, 20 февраля, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Депутат муниципального образования «Дебесский район» подозревается в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

По данным следствия, подозреваемый потребовал взятку в размере 1,25 млн рублей у местного предпринимателя за лоббирование интересов его организации и покровительство. 16 февраля чиновник около своего дома встретился с бизнесменом, который передал часть взятки в размере 120 тыс. рублей. При получении денег депутата задержали.

В рамках расследования правоохранители провели осмотр места происшествия, обыск в доме депутата и допрос свидетелей. На имущество чиновника наложен арест. Сам подозреваемый помещен под стражу.

В пресс-службе подчеркнули, что наказание за указанное преступление может составить от 8 до 15 лет лишения свободы.