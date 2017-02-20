Москва, 20 февраля, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Теффт выразил свои соболезнования родным и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля в Нью-Йорке.

Russiaun.ru Виталий Чуркин

«Наши мысли и молитвы с семьёй и близкими Виталия Ивановича Чуркина», — указано в сообщении посольства США в Twitter.

Ранее экс-представители США при ООН Саманта Пауэр и Сюзан Райс заявили, что Виталий Чуркин был «грозным противником», «неравнодушным человеком» и «маэстро дипломатии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 20 февраля скончался от сердечного приступа по пути в больницу Нью-Йорка.