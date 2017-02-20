Лондон, 20 февраля, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen отремонтировал 470 тыс. автомобилей в Великобритании, на которых было установлено незаконное программное обеспечение (ПО), искажающее данные о вредных выбросах, заявил глава подразделения Volkswagen в Великобритании Пол Уиллис, сообщает 20 февраля Reuters.

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«На сегодняшний день отремонтировано 470 тыс. автомобилей из 1 млн 200 тыс. транспортных средств, нуждающихся в техническом обслуживании. Мы ремонтируем до 20 тыс. автомобилей в неделю», — заявил Уиллис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года выяснилось, что на целый ряд автомобилей Volkswagen с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 гг., было установлено ПО, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты.

Для 2-литровых дизельных двигателей достаточно замены незаконного ПО, однако для двигателей объемом 1,6 литра необходимо серьезное техническое вмешательство, чтобы транспортное средство соответствовало экологическим стандартам.