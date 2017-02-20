София, 20 февраля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Софии состоялось очередное факельное шествие неонацистов «Луков марш», ежегодно организуемое в память болгарского генерала Христо Лукова. По оценкам СМИ, в акции приняли участие около 500 человек.

Manolvd1999 Луковмарш в 2013 году

Мероприятие изначально не было согласовано с городскими властями, а перед самым его началом мэр Софии Йорданка Фандыкова подписала приказ о запрете шествия, после получения правоохранительными органами информации об участии в нём иностранцев — в частности польских граждан, состоящих в неонацистских группировках.

Несмотря на это, участники акции собрались со знамёнами и факелами перед Национальным дворцом культуры. Под усиленной охраной полиции, разделившей участников акции на небольшие группы, неонацисты прошли шествием до дома Христо Лукова, где им было разрешено возложить венки.

Перед началом шествия был задержан один человек, ещё шестерых полиция не допустила к участию в акции за нахождение в нетрезвом виде. В целом марш завершился без происшествий.

Против проведения акции выступал ряд политических партий, в том числе Болгарская социалистическая партия и протурецкое «Движение за права и свободы», а также общественные движения и посольства ряда стран. Неделей ранее в Софии также состоялась акция протеста против распространения неонацизма.

Напомним, Христо Луков был военным министром Болгарии в 1935—1938 годах, создал и возглавил Союз болгарских национальных легионов, идеология которого была сходна с итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, был активным сторонником альянса с Третьим рейхом во Второй мировой войне. В феврале 1943 года был застрелен членами боевой группы БКП.

«Луков марш», организуемый в болгарской столице ежегодно с 2003 года, превратился в главную консолидирующую акцию для болгарских ультраправых сил, для которых Луков является культовой фигурой.