Грозный, 20 февраля, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Максима Понарьина к пожизненному заключению. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Станислав Гайдук Табличка на доме по улице имени 84 Псковских Десантников в Грозном, Чеченская Республика

Понарьин был членом незаконного вооруженного формирования Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии («Псковской») в Чечне в феврале-марте 2000 года.

Сотрудники органов безопасности смогли получить доказательства причастности Понарьина к нападению в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба на псковских десантников.

Напомним, речь идет о знаменитом бое у высоты́ 776 — эпизод (бой) второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии («Псковской») под командованием подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен, на высоте 776.