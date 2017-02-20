Москва, 20 февраля, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

UN PhotoPaulo Filgueiras Виталий Иванович Чуркин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Совета по опеке Организации Объединённых Наций 20 февраля началось минутой молчания в память о Виталии Чуркине, скончавшемся за день до своего 65-летия.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа.

Виталий Чуркин исполнял обязанности постпреда России при ООН с 2006 года. Он отдал дипломатической службе более 40 лет.