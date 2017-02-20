Кишинёв, 20 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Глава МИД Молдавии Андрей Галбур «подтвердил решимость» молдавских властей открыть Бюро связи НАТО в Кишиневе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИДа, об этом Галбур заявил на состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

Открытие офиса НАТО, по словам Галбура, «упростит сотрудничество на двустороннем уровне, в том числе внедрение проектов при поддержке Североатлантического альянса».

Министр также заверил, что молдавские власти готовы продолжать процесс реформирования и модернизации сектора национальной безопасности и обороны, «в соответствии с новым изменениями и требованиями нынешней обстановки в сфере безопасности». По его словам, цель этих действий — «укрепление национальной безопасности и безопасности граждан Республики Молдова с соблюдением принципа нейтралитета страны».

Галбур поблагодарил НАТО за помощь в обучении для Молдавии около 2000 экспертов в сфере борьбы с коррупцией, обороны, безопасности границ, планирования и т.д.

Роуз Геттемюллер в свою очередь подчеркнула «твердую поддержку Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, соблюдения нейтралитета страны». Она отметила готовность НАТО продолжить предоставлять экспертизу и помощь, необходимые для продвижения реформ.

Напомним, на состоявшейся 7 февраля в Брюсселе встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер предложила НАТО «не торопиться» с открытием офиса в Кишиневе. В свою очередь Геттемюллер заявила, что офис связи НАТО является не военной базой, а дипмиссией, и такие офисы действуют на Украине, в Грузии и в России.

В то же время в правительстве Молдавии сообщили, что, несмотря на протесты Додона, бюро НАТО откроется в Кишиневе в апреле этого года.