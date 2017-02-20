Йошкар-Ола, 20 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников оставлен под стражей еще на три месяца — до 23 мая 2017 года. Соответствующее решение принял Верховный суд Марий Эл, сообщает «Марийская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ходатайство о продлении меры пресечения для бывшего чиновника представили следователи Третьего отделения следственного управления СКР.

Напомним, Плотникова задержали в декабре 2015 года. Таким образом, он уже провел под стражей 14 месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в момент задержания в отношении Плотникова возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя взятку в виде квартиры, стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности.

Читайте также: Экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников оказался в СИЗОПозднее, в конце января прошлого года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации Плотников предоставлял ООО льготы и преимущество, а также покровительствовал в другой форме.