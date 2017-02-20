Анкара, 20 февраля, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Представители прокурдской Демократической партии народов (ДПН), оппозиционной партии Турции, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с заключением под стражу двух лидеров партии, подозреваемых в террористической деятельности, сообщает 20 февраля Reuters.

Salih Turan (VOA) Турецкая партия ДПП

«Заключение сопредседателей ДПН до решения суда… представляет собой нарушение права на свободу и безопасность, свободу слова и право на свободные выборы… Ситуация обострилась, так как в скором времени в Турции должен пройти референдум», — говорится в заявлении ДПН.

Напомним, прокуроры требуют приговорить сопредседателя ДПН Селахаттина Демирташа к 142 годам лишения свободы, а Фигена Юксекдага — к 83 годам. Подсудимые обвиняются в совершении ряда преступлений, включая управление террористической организацией и подстрекательство к насилию. К настоящему моменту задержаны более 5 тыс. членов ДПН, согласно данным оппозиционной партии.