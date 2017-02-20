Москва, 20 февраля, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умел отстаивать позицию России в самых непростых ситуациях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Виталий Чуркин

«Ушел из жизни крупнейший дипломат современности, человек, который очень много сделал для обеспечения интересов и продвижения внешнеполитической линии РФ в мире», — отметил парламентарий.

«Чуркин — это действительно целая эпоха в российской дипломатии, в нашем сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Он умел отстаивать позицию России в самых непростых ситуациях, и многие наши дипломатические победы связаны именно с именем Виталия Ивановича — крупнейшего профессионала и настоящего друга», — заявил Слуцкий.

Соболезнования в связи с кончиной Чуркина родственникам и коллегам дипломата выразил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина», — подчеркнул Песков.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В. И. Чуркин», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.