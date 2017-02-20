Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Собрание трудового коллектива Пулковской обсерватории РАН высказало вотум недоверия директору научного учреждения Назару Ихсанову. Об этом в социальных сетях сообщили 20 февраля сотрудники обсерватории.

Vladimir Ivanov Пулковская обсерватория

Как отмечается, решение о недоверии было принято подавляющим большинством голосов: 127 против 26 присутствующих сотрудников. Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, сославшись на производственную необходимость.

Итоги голосования в Пулковской астрономической обсерватории направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук. Именно там принимаются решения о назначении руководителя петербургской обсерватории.

Как отмечается, в трудовом коллективе выдвигают две главные претензии к директору. Во-первых, это согласование Ихсановым в октябре 2016 года планов строительства первой очереди комплекса «Планетоград». Согласно этим планам, в непосредственной близости от обсерватории будет возведено 2 млн кв. м многоэтажного жилья. Это приведет к существенному ухудшению условий астрономических наблюдений, отмечают оппоненты Ихсанова. Второй претензией стали увольнения ученых, которые начались также осенью прошлого года. Назар Ихсанов возглавляет обсерваторию с мая 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, противники застройки территории вблизи Пулковской обсерватории намерены обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. Соответствующую резолюцию подписали участники митинга, состоявшегося 22 января на Марсовом поле Санкт-Петербурга. По сообщению градозащитников, на одном из участков вблизи обсерватории строители уже начали земляные работы.

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Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».