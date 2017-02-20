Москва, 20 февраля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Представитель России при ООН Виталий Чуркин абсолютно соответствовал этой миссии и своими профессиональными, и своими человеческими качествами, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

«Позиция представителя при ООН — одна из самых высших и самых ответственных позиций в дипломатической службе любого государства. Но для нашей страны как государства — постоянного члена Совета Безопасности это ещё и миссия глобального масштаба и глобальной ответственности», — отметил Косачев.

«Глубокие знания практически любых проблем современности, тонкое ощущение подходов и интересов партнеров, помноженное на точное понимание национальных интересов своей страны в сочетании с мгновенной реакцией и удивительным чувством юмора», — написал сенатор в Facebook.

Косачев отмечает, что неоднократно работал вместе с Чуркиным, всегда поражался его самообладанию и выдержке, удивляясь, как это ему удается. «Сейчас понимаю, как — через душу и через сердце, не щадя ни времени, ни здоровья», — пишет парламентарий.

«В последние годы он без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них.

Искренние слова восхищения и благодарности за высочайшую планку гражданственности и профессионализма, заданную Виталием Ивановичем Чуркиным», — отметил Косачев.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке. Выдающийся дипломат ушел из жизни накануне своего юбилея, говорится в заявлении на сайте МИД России.