Комрат, Молдавия, 20 февраля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Александр Тарнавский подал в отставку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о сложении с себя полномочий спикера Тарнавский сообщил 20 февраля в видеообращении.

Gagauzmedia.md Гагаузский национальный костюм

Причиной своей отставки он назвал незнание гагаузского языка, в то время как, согласно Уложению (конституции) Гагаузии, председатель законодательного органа должен владеть гагаузским языком.

«Считаю, что Народное собрание Гагаузии должно работать в соответствие с законом, и неправильно начинать свою деятельность с нарушения его основных постулатов», — сказал он, поблагодарив депутатов за доверие, которое они ему оказали при избрании на эту должность.

«Хотелось сделать много полезного и хорошего для автономии. Но никакие благие намерения не должны превалировать над законом. Уверен, что законодательный орган автономии должен возглавить человек, который владеет гагаузским языком, является патриотом и будет отстаивать полномочия автономии», — добавил он.

Временно исполняющим обязанности спикера Народного собрания стал депутат от Демпартии Молдавии Владимир Кысса, ранее занимавший должность зампредседателя НСГ.

На пост председателя Народного собрания Александр Тарнавский был избран месяц назад — 20 января 2017 года. Его отставке с должности предшествовало прошедшее на прошлой неделе голосование за утверждение нового состава Исполкома (правительства) Гагаузии, в ходе которого Тарнавский поддержал новый состав исполнительного органа, в то время как поддерживавшие его ранее представители Демпартии Молдавии назначение Исполкома не поддержали, настаивая на поименном голосовании.