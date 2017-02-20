Курск, 20 февраля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. В Курской области активисты ОНФ собираются направить в Фонд капитального ремонта предложение пересмотреть ценовую политику при проведении конкурсных процедур. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения организации, проанализировали стоимость различных видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курске и пришли к выводу, что она завышена.

Молоток

По данным «Сборника средней стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в субъектах РФ», разработанном ОНФ, ремонт квадратного метра фасада общей площади многоквартирного дома в Курской области оценен в 1140,44 руб., в Белгородской — в 400,75 руб., то есть почти в три раза дороже. В 3,5 раза выше стоимость на ремонт «квадрата» подвальных помещений в Курской области (275,51 руб. против 78,76 руб.). Стоимость ремонта системы электроснабжения в Курской области также больше — в 3,6 раза (426,26 руб. против 117,51 руб.). В Белгородской области в пять раз дешевле, чем в Курской области, можно сделать ремонт водоотведения внутри дома (46,57 руб. против 238,91 руб.), фундамента (43,73 руб. против 225,15 руб.), а также крыши (367,13 руб. против 1849,02 руб.). Самая большая разница — в 6,5 раза — в стоимости работы за квадратный метр в Курской области по сравнению с Белгородской на ремонт системы теплоснабжения (668,45 руб. против 101,74 руб.).

Активисты сравнили стоимость капремонта в Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Тульской, Тамбовской областях, Москве и пришли к выводу, что по большинству показателей цены в Курской области опережают средние по стране. Например, ремонт крыши в Курской области дороже, чем в среднем по России в 2,4 раза.

«По итогам проведенного анализа вывод напрашивается сам собой — в Курской области явно завышены цены на работы по капремонту. Эксперты ОНФ обратили внимание на соседние регионы, которые традиционно сравниваются по статистическим показателям. В Курской области самая низкая стоимость квадратного метра жилья, определенная Минстроем России на 2017 год — 27 тыс. 335 руб. Средняя заработная плата тоже ниже, чем в той же Белгородской области. Курская область не является труднодоступной или сейсмоопасной территорией, что могло бы объяснить высокие цены на ремонт. Считаем, пора учесть опыт соседей и начать экономить», — заявил член ОНФ Сергей Григорьев.

Теперь активисты направят итоги проведенного сравнительного анализа стоимости различных видов ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов региональному оператору Фонда капитального ремонта с рекомендациями поменять ценовую политику при проведении новых тендеров.