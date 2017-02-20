Ставрополь, 20 февраля, 2017, 20:57 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

В Ставропольском крае пресечена попытка контрабандного провоза из Объединенных Арабских Эмиратов алмазов на 19 млн рублей. Женщина пыталась провезти через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС алмазы контрабандой из Дубая в Махачкалу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, жительница Дагестана Патимат Гитинова решила нажиться на контрабанде бриллиантов. Она приобрела 37 832 драгоценных камня в разных магазинах арабского города и везла их в Махачкалу для продажи в торговом центре.

В общей сложности женщина набрала бриллиантов на 19,096 млн рублей. Однако до Махачкалы она их не довезла, была задержана на таможне в международном аэропорту «Минеральные Воды».

Женщина пошла под суд по статье «Контрабанда» за попытку незаконно провезти драгоценные камни, входящие в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Судом Гитинова приговорена к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Бриллианты конфискованы в доход государства.

Отметим, что на Ставрополье ранее уже совершались попытки провезти контрабандой бриллианты в Дагестан. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре минувшего года таможня сообщала о двух жительницах Дагестана, пытавшихся провезти бриллианты из Дубая на сумму более 40 млн рублей.

Одна из них пыталась пронести 223 грамма драгоценностей в чемодане среди одежды. Другая спрятала 207 граммов бриллиантов в финиках и в косметическом креме.

Читайте по теме: Жительниц Дагестана задержали на таможне с бриллиантами в финиках и креме

А в феврале текущего года Минераловодские таможенники изъяли более 400 кг искусственных зубов.

Читайте по теме: Более 400 кг искусственных зубов изъяты таможней на Ставрополье