Брюссель, 20 февраля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что его страна будет требовать от Российской Федерации выполнения Минских соглашений по Украине, даже несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа нацелена на поиски общих основ для сотрудничества. Такое заявление Пенс сделал сегодня, 20 февраля, в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом.

Gage Skidmore Майк Пенс

«США будут требовать от России выполнения Минских соглашений, даже несмотря на поиск общих основ для сотрудничества», — сказал Пенс. Он также добавил, что союзники США по Североатлантическому альянсу придерживаются аналогичной позиции.

Напомним, первые Минские соглашения были заключены ещё осенью 2014 года, но практически сразу были нарушены украинской стороной. После тяжелых боев зимой 2014/15 годов при посредничестве России, Франции и Германии был заключен Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые также не были реализованы.

Россия является лишь гарантом Минских соглашений, а не подписантом. Тем не менее США и страны Европейского союза увязали снятие антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений. Москва сразу же указала на абсурдность подобной увязки, так как Минские соглашения могут выполнить только Украина и народные республики Донбасса.

Более того, Украина сознательно саботирует выполнение Минских соглашений, так как для этого ей придется изменить конституцию.

Также стоит отметить, что сроки выполнения Минских соглашений давно прошли, но их гаранты — Россия, Германия и Франция до сих пор выражают приверженность этим соглашениям.