Казань, 20 февраля, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Матч УНИКС — «Химки» прошёл 21 февраля в Казани.

Superdunk.ru Единая Лига ВТБ

УНИКС (Казань) — «Химки» (Химки) 73:98 (28:25, 21:28, 13:25, 11:20)

УНИКС «укрепился» на пятом месте, и надежд на четвёртое у него остаётся довольно мало, то есть в первом раунде плей-офф УНИКСУ предстоит не имея преимущества своей площадки сыграть с «Зенитом», «Локомотив-Кубанью» или с те ми же «Химками», а то и с самим ЦСКА, хотя это совсем маловероятно.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.