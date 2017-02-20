Киев, 20 февраля, 2017, 20:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе фиксируется стабилизация военной обстановки. Противоборствующие стороны впервые с 27 января прекратили интенсивное применение тяжелой артиллерии и РСЗО. Об этом 20 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, вчера украинские войска выпустили по территории ДНР 882 боеприпаса различного типа. При этом под обстрелы попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, Веселое, Спартак, Крутая Балка, Александровка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Сосновское, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«За прошедшие сутки ВС Украины выпустили по территории ДНР 882 боеприпаса различного типа. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 30 раз, танки — 16 раз, минометы различного калибра — 205 раз, БМП — 147 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 484 раза. Хочу остановиться на обстреле украинскими силовиками группы рабочих, выехавших вчера на восстановление поврежденных в результате огня артиллерии ВСУ линий электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции. В результате этого обстрела была выведена из строя техника ремонтной бригады. Жертв среди гражданских рабочих удалось избежать. Данные действия расцениваем исключительно как продолжение гуманитарной блокады жителей республики, инициированной националистическими кругами и поддерживаемой украинской властью», — сказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять запрещенное вооружение ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, отмечается местонахождение в районе населенного пункта Тоненькое, 9 км до линии соприкосновения, шести 122-мм САУ «Гвоздика», в районе Богдановки, 4 км до линии соприкосновения, трех 122-мм САУ «Гвоздика» и четырех 120-мм минометов. В районе Авдеевки, 5 км до линии соприкосновения, выявлены три танка и две РСЗО «Град», замаскированные вблизи жилых домов. Все факты нарушений Минских договоренностей переданы представителям миссии ОБСЕ», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что командование «АТО» планирует до 21 февраля осуществить переброску личного состава ВСУ с Яворского полигона в зону «АТО». «Данные подразделения должны будут прикрыть основные участки, на которых сейчас стоят националистические батальоны. Командование вынуждено их срочно заменить из-за угрозы поддержки националистами антигосударственных акций, которые проводятся 22 февраля 2017 года. Кроме того, подразделения МВД, находящиеся в зоне «АТО», с 18 февраля переведены на усиленный режим работы и готовы по команде усилить вторую линию обороны во время выезда военнослужащих нацбатов в Киев», — добавил Басурин.

При этом источник в оперативном командовании ДНР отметил, что Народная милиция ожидает от ОБСЕ подтверждения отвода украинской техники от линии соприкосновения. Войска ДНР начнут отвод техники только после того, как ВСУ уберут тяжелые вооружения с передовой. «Как и заявлял ранее глава ДНР Александр Захарченко, мы ждем от ОБСЕ подтверждения того, что украинская сторона уже отвела свою технику и вооружение», — сказал ДАН собеседник агентства.

Также стало известно, что командование НМ ДНР назначило Егора Волчкова (позывной Сынок) командиром батальона ДНР «Сомали». Ранее он служил заместителем начальника штаба отдельного штурмового батальона «Сомали».

В свою очередь, спикер НМ ЛНР Марочко проинформировал о гибели пятерых украинских солдат на полигоне в Одесской области. «Нами продолжается фиксация небоевых потерь ВСУ, которые происходят уже не только в зоне проведения так называемой АТО. Так, выявлено, что на полигоне в Одесской области, где проходит боевое слаживание 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое военнослужащих бригады погибли и двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами, погибли два офицера этой же бригады — заместитель командира по вооружению и начальник штаба бригады. Командование ВСУ обвинило в случившемся заместителя командира бригады по работе с личным составом. Не выдержав давления командования, офицер застрелился в собственном кабинете», — рассказал Марочко.

Он добавил, что расположение части самовольно покинул начальник финансовой службы указанной бригады, который «осуществлял финансовые махинации на денежном обеспечении солдат». «В целом морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 59-й бригады ВСУ характеризуется как низкое. В связи с неудовлетворительным положением дел и участившимися происшествиями в 59-й бригаде командование ВСУ планирует расформировать ее», — считает Марочко.

Он сообщил, что командование НМ ЛНР провело внезапную проверку систем оповещения, управления и связи, которая подтвердила их стабильную работу. «Сегодня утром проведена внезапная проверка систем оповещения управления и связи Народной милиции ЛНР. Системы работают стабильно. Личный состав подразделений с поставленными задачами справился в полном объеме», — сказал Марочко.

По его словам, сегодня на полигонах Луганщины проводят боевые учения подразделения противовоздушной обороны, а также танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения Народной милиции. Марочко также заявил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям армии ЛНР 124 мины и гранаты. «За прошедшие сутки украинские войска восемь раз подвергли обстрелу наши позиции в районе населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново и Нижнее Лозовое. Огонь велся с применением минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего было выпущено 124 мины и гранаты. Данные факты свидетельствуют о том, что украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о соблюдении режима прекращения огня, а, наоборот, прилагает все усилия для дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе», — подытожил Марочко.

Кроме того, 20 февраля спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник сообщил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один — получил ранения. «Установлен факт смерти военнослужащего, позавчера исчез без вести. Все эти потери в рядах украинских войск приходятся на Авдеевку», — уточнил Мотузяник. Также в госпитале умер военный, получивший тяжелые ранения в Зайцево 16 февраля.

По его словам, боевые действия в Авдеевке продолжались более 10 часов. «В целом в течение дня в районе Авдеевки было выпущено более 120 мин и более 50 танковых снарядов», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что на Светлодарской дуге, под Горловкой и вблизи донецкого аэропорта на участке «Шахта Бутовка» — Пески войска ДНР и ЛНР стреляли из минометов. Интенсивность огня в этих местах была значительно ниже, чем в Авдеевке. «В целом на Донецком направлении произошло 24 вражеских обстрела, из них 12 — из тяжелого вооружения», — подчеркнул полковник.

В штабе «АТО» отметили, что на Луганском направлении ВС ЛНР совершили два 20-минутных обстрела позиций ВСУ в Валуйском и Новоалександровке. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

На Мариупольском направлении ВС ДНР 36 раз нарушили режим тишины, из них два — с применением тяжелого вооружения. В частности, ВС ДНР применили минометы в Лебединском и Новотроицком. Другие обстрелы осуществили из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля глава ДНР Александр Захарченко пообещал не убирать с передовых позиций тяжелые вооружения, пока украинские войска не отведут свою технику. «Наша разведка сообщила, что на Украине есть определенный план — до конца этого года занять определенное количество километров именно «серой зоны»… Я официально заявляю, что я как глава ДНР не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием и вприпрыжку не отведут свою технику», — сказал Захарченко.

Напомним, 18 февраля в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в течение ближайших недель соответствующее предложение, подкрепленное новым бюджетом мониторинговой миссии, будет передано на утверждение заинтересованных сторон. Ранее, 21 декабря в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины». 12 февраля 2015 года в Минске участники Контактной группы подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.