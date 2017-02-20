Тель-Авив, Израиль, 20 февраля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Израиля задержали гражданина арабского происхождения, подозреваемого в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно заявлению представителей Службы общей безопасности Израиля (Шабак), сообщает 20 февраля Associated Press.

Israel Defense Forces Задержание террориста

35-летний Анас Хадж Йехийе был связан с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пытался вербовать в террористическую организацию других граждан Израиля для совершения терактов внутри страны. Задержанный получил приказ совершить нападение на автобус в Тель-Авиве, однако теракт не был реализован. Подозреваемый был задержан в прошлом месяце.

Напомним, граждане арабского происхождения составляют пятую часть населения Израиля. За последние несколько лет около 50 граждан Израиля арабского происхождения направились в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно данным Шабак.