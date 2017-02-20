Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Он принял диплом и мантию вуза во время своего визита в Северную столицу 20 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Maka Gogaladze Орхан Памук

«За почетным доктором не закреплены какие-либо обязанности, но если меня пригласят здесь преподавать, я с удовольствием будут приезжать», — сказал Памук.

Кроме того, писатель подарил коллекцию своих книг Научной библиотеке вуза и познакомился с тюркоязычными рукописями, хранящимися в СПбГУ. Он также выступил с открытой лекцией о творчестве своего любимого русского писателя Фёдора Достоевского.

Орхан Памук заявил, что, на его взгляд, русские и турки очень похожи, у них схожие чаяния и желания, и это он понял именно во время чтения произведений Достоевского. «В молодости я находился под влиянием левых взглядов, и мне казалось, что роман «Бесы» не о России XIX века, а о современной Турции, погрязшей в радикализме», — рассказал писатель. Впрочем, отметил он, его страхи были «продиктованы личными причинами».

«Воздействие Достоевского на меня, конечно, основано на его отношении к Западу, которое строится на любви и ненависти», — заметил Орхан Памук.

Он также добавил, что рад ликвидации напряженности в отношениях России и Турции, стран, которые в истории часто воевали друг с другом. «Как хорошо, что ссоры исчерпаны, и правит дружба, добрососедское отношение и понимание», — подчеркнул писатель.

Орхан Памук — современный турецкий писатель, лауреат многих национальных и международных литературных премий. Среди них — Нобелевская премия по литературе (2006), присужденная «писателю, который в поисках меланхолической души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур». Легендарный автор сегодня популярен не только в Турции, но и во всем мире — его произведения переведены на более чем семьдесят языков.