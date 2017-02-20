Ленинградская область, 20 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. В 2016 году поступило 1966 обращений граждан, надзорных органов и экологических организаций о предполагаемых нарушениях природоохранного законодательства на территории Ленинградской области, что на 23% больше чем в 2015 году. Больше всего жалоб — 31% — приходится на Всеволожский район. Об этом сегодня, 20 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

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В частности, поступило 1055 жалоб на нарушения в области обращения с отходами, 425 в области водопользования, 142 в области охраны атмосферного воздуха, 167 в области лесопользования, 89 в области недропользования, 42 в области охраны окружающей среды, 42 на особо охраняемых территориях.

Наибольшее количество обращений связано с предполагаемыми нарушениями на территории Всеволожского (31%), Выборгского (12%), Гатчинского (11%) и Ломоносовского (7%) районов.

«В прошедшем году Госэконадзор повысил эффективность работы инспекторского состава. Количество проверок по сравнению с 2015 годом сократилось на 2%, в то время как показатель по случаям выявленных нарушений вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года», — сообщил глава экологического комитета Михаил Козьминых.

По его словам, всего за 2016 год было проведено 1915 проверок: плановых документарных и выездных проверок — 238 (на 43% меньше, чем за 2015 год), внеплановых документарных и выездных — 557 (на 13% больше), плановых (рейдовых) осмотров территорий — 1120 (на 6% больше).

В 2016 году сотрудники комитета выявили 1729 случаев нарушения природоохранного законодательства. Возросло в сравнении с 2015 годом на 68% количество нарушений в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения — 55, на 29% в области обращения с отходами производства и потребления — 1232, на 10% в области использования и охраны водных объектов — 161.

Сократилось в сравнении с 2015 годом на 69% число нарушений в области охраны окружающей среды — 36, на 55% в сфере охраны лесов и пожарного надзора в лесах — 67, на 32% в сфере пользования недрами — 102, на 28% в области охраны атмосферного воздуха — 76.

Всего в 2016 году было возбуждено и принято к производству 1601 дело об административных правонарушениях, наложено 787 штрафов на сумму более 55 млн рублей, по решению суда наложено 294 штрафа на сумму почти 23 млн рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила более 78 млн рублей, что на 31% больше, чем в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом году областные власти запустили ревизию полигонов при помощи беспилотных аппаратов. По итогам первого облета территории полигона «Новый Свет — Эко» в Гатчинском районе было установлено превышение объема и высоты хранения почти на 22 метра, что выходит за рамки лицензии. В этом году, заверил глава региона Александр Дрозденко, будут обследованы все крупные полигоны Ленобласти.

Отметим, основной проблемной темой ушедшего года, как впрочем и текущего, была и является ситуация вокруг крупнейшего полигона опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти. Ранее Дрозденко также выразил надежду, что 2017 год станет переломным в части взаимопонимания Петербурга и области по этой проблеме.