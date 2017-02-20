Челябинск, 20 февраля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Главы Миасса и Златоуста (Челябинская область) намерены объединить города в агломерацию по программам, выработанным в московской школе менеджмента «Сколково». Об этом Геннадий Васьков и Вячеслав Жилин заявили на форуме «Миасс 2025 — концепция развития», передает корреспондент ИА REGNUM.

Миасс Миасс ночью из самолёта

Форум «Миасс 2025 — концепция развития» состоялся в здании администрации города Миасса в минувшую пятницу, 17 февраля. В рамках форума были рассмотрены 43 проекта, предложенные местными активистами с целью улучшения жизни города. Стенды с наглядными материалами были размещены в фойе конференц-зала администрации.

Организаторами форума выступило руководство Миасского городского округа в рамках федеральной программы развития моногородов «Пять шагов благоустройства». Основная задача данной программы — уход от монопрофильности городов, чья жизнь зависит от функционирования одного предприятия. Министерство регионального развития РФ присвоило Миассу статус «моногород» в 2013 году.

Проекты, представленные на форуме, по мнению авторов, способны дать развитие городу без участия градообразующих предприятий. «Перезагрузка Миасса как города, в котором хочется жить» — так обозначил основную тему форума Геннадий Васьков в видеообращении, размещенном на сайте форума.

По окончании презентации проектов, представленных активистами, мероприятие продолжилось в конференц-зале, где прозвучало приветственное слово первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирины Акбашевой: «Сегодня мероприятие поможет обобщить накопленный опыт взаимодействия бизнеса и общества для положительного синергетического эффекта развития Миасского городского округа». Основными задачами она обозначила определение комплексных мер, направленных на развитие территорий, и участие города Миасса в формировании горнозаводской агломерации.

Далее слово взял Геннадий Васьков, который представил слушателям программу «Миасс перспективное развитие до 2026 года», в разработке которой он принимал участие в составе команды, прошедшей обучение в московской школе менеджмента «Сколково». «Развитие Миасса мы рассматриваем в составе агломерации «Горный Урал». В рамках агломерации мы планируем сотрудничать по разным направлениям. Сотрудничество позволит, с одной стороны, объединить усилия в решении общих проблем, с другой стороны, дает каждому городу специализироваться на отдельных направлениях» — сказал глава городского округа. В качестве примера он привел размещение медицинского центра травматологии в Златоусте, а центра онкологии в Миассе. «За счет развития транспортной системы повысится качество и доступность целого ряда услуг», с сказал глава.

По словам Геннадия Васькова, отталкиваясь от мировых тенденций в экономике и от ресурсов города Миасса, в Сколково были выбраны пять направлений развития: два основных (информационные технологии, туризм), два поддерживающих (экологичное сельское хозяйство, переработка и утилизация отходов), одно — развитие базовых компетенций («новое машиностроение»). «Делаем ставку на экологию как ресурс и как цель», — сообщил Геннадий Васьков.

По окончании презентации развития Миасса с приветственной речью выступил глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин. Он рассказал о том, как проходило его обучение в Сколково вместе с миасской командой.

«Поначалу мы говорили, что нужно построить завод и все будет хорошо. Нам операторы говорили, что на нем никто не будет работать, так как за заводом ничего не меняется», — делился своим опытом учебы глава Златоуста.

По его словам, строительство современной магистрали между Миассом и Златоустом принесет больший экономический и социальный эффект, нежели строительство нового завода. Жилин, так же как и некоторые челябинские чиновники и эксперты, считает, что «агломерация уже есть по факту».

«Она существует без юридического облика. Например, есть торговый комплекс в Миассе, куда приезжают жители Златоуста. Люди работают в соседних городах», — пояснил глава Златоуста. Он отметил, что Миасс — это наукоград, а компетенцией Златоуста является металлургия и машиностроение.

После приветственной речи чиновников были представлены 10 проектов, которые, по мнению организаторов, наиболее проработанные и подходящие для реализации в городском округе.

Напомним, власти Златоуста планируют развивать город также с учетом ухода от монопрофильности и с нацеленностью на объединение социальной инфраструктуры с расположенным неподалеку Миассом, образуя таким образом агломерационную сборку.