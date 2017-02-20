Багдад, 20 февраля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы США могут остаться в Ираке после завершения операции по освобождению Мосула от боевиков, заявил генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает 20 февраля Associated Press.

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«Я не думаю, что правительство Ирака попросит нас покинуть страну сразу же после освобождения Мосула. Я считаю, что правительство Ирака понимает, что столкнулось с очень трудной битвой и ему понадобится помощь коалиции даже после завершения операции в Мосуле», — заявил Таунсенд.

Генерал ВС США отказался сказать, как долго военнослужащие США будут находиться в Ираке после завершения операции в Мосуле.

Напомним, в начале февраля Таунсенд заявил, что для освобождения сирийского города Ракка и иракского города Мосул может потребоваться шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 19 февраля, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению западной части иракского города Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).