Берлин, 20 февраля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Звезда кинематографа Третьего рейха, актриса и певица Марика Рёкк была советской разведчицей, сообщает Bild со ссылкой на рассекреченные документы Федеральной разведывательной службы Германии.

Гаспароне (оперетта) Марика Рекк

В документах указано, что Марику Рёкк в 1940 году завербовал ее директор Хайнц Хоффмайстер. Киноактриса стала частью советской агентурной сети, передававшей военную разведывательную информацию высокой важности. Не исключено, что ее муж, кинорежиссер Георг Якоби тоже был завербован спецслужбами СССР.

По информации издания, агентурную сеть, в которой работала Рёкк, предположительно возглавлял легендарный советский разведчик Ян Черняк. В его сеть входило более 30 агентов, включая крупных немецких банкиров, военных и государственных чиновников, а также деятелей искусства.

Разведслужбы Германии заподозрили актрису в ноябре 1951 года. В том же году Марика Рёкк объявила о прекращении актерской карьеры, начавшейся в 1935 году. Рёкк считалась одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, и ей приписывали романтические отношения с министром пропаганды третьего рейха Йозефом Геббельсом. После капитуляции Германии за тесные контакты с нацистским руководством ей на два года запретили работать в кино.

Марика Рёкк скончалась в возрасте 90 лет от инфаркта 16 мая 2004 года.