Ярославль, 20 февраля, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия по выборам мэра Ярославля допустила до участия в конкурсе всех заявившихся претендентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Конкурсная комиссия изучила документы претендентов. Несмотря на найденные недостатки, комиссия решила подойти к этому довольно либерально.

Мэрия Ярославля

«Некоторые вопросы касались того, что считать стажем работы по специальности: помощник депутата — юридическая специальность или нет? Были вопросы по полноте представленных сведений, некоторые забыли указать какое-то имущество. Но в целом решили подойти к этому довольно мягко и допустить всех. Сейчас комиссия послала запросы по кандидатам в ряд федеральных органов — УМВД, Росфинмониторинг, Росреестр. После получения ответов состоится еще одно заседание. Если эти органы не выявят каких-то серьезных нарушений, все кандидаты будут допущены до голосования на муниципалитете», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стать мэром Ярославля пожелали бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков, строитель Андрей Варин, адвокат Игорь Климов, исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов, индивидуальный предприниматель Елена Лешукова, а также сотрудник администрации одного из районов Олег Мельников.

Избрание мэра Ярославля должно состоятся 1 марта на заседании муниципалитета Ярославля.