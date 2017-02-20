Тегеран, 20 февраля, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Турецкий посол в Тегеране Реза Хакан Текин был вызван в МИД Ирана в связи с заявлением руководства Турции на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, сообщает 20 февраля Associated Press.

Harold Litwiler Турция

Иран в скором времени может потерять свое терпение, если Турция продолжит делать свои «саркастические замечания в отношении Ирана», заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Напомним, ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил озабоченность по поводу «сектантской политики» Ирана в Сирии и Ираке и его усилий по «расширению зоны своего влияния».

В 53-й мюнхенской конференции по вопросам безопасности приняли участие канцлер Германии, вице-президент и секретарь обороны США, генсек ООН, президент Европейского совета, генсек НАТО, главы правительств более чем 30 стран и министры иностранных дел и обороны более чем 80 стран.