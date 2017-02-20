Донецк, 20 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Временное признание Российской Федерацией документов и регистрационных знаков транспортных средств ДНР и ЛНР является проявлением защиты и заботы о жителях республик. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 20 февраля заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передает ИА REGNUM.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«В основе документа, подписанного президентом Российской Федерации (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM ), лежит недопущение дискриминации жителей Донбасса. Указ президента о признании документов в очередной раз подчеркнул, что верховенство прав и свобод человека — это главные ценности для государства, а защита этих прав является первоочередной задачей и главным приоритетом. Данный документ стал воплощением истинной демократии, реализации норм международного гуманитарного права и примером уважения, проявления заботы о жителях Донбасса, защиты их прав и свобод», — считает Морозова.

По ее словам, указ президента РФ Путина усилит международную правосубъектность ДНР. «От имени всего народа Донецкой Народной Республики позвольте выразить признательность президенту и всему братскому народу Российской Федерации за поддержку и защиту базовых прав жителей Донбасса. Международная правосубъектность нашей республики, к сожалению, является частичной и позволяет нам обеспечивать интересы населения только в пределах территории нашего государства», — сказала Морозова.

Кроме того, первый заместитель министра образования и науки ДНР Михаил Кушаков считает, что признание документов ДНР ускорит процесс интеграции республик в российское образовательное, научное и культурное пространство.

«Указ президента РФ о признании документов ДНР об образовании и квалификации на территории России — это еще один выдающийся шаг к укреплению нашего сотрудничества в сфере образования и науки. Данный шаг значительно ускорит процесс нашей интеграции в образовательное, научное и культурное пространство Российской Федерации», — сказал ДАН Кушаков.

Он также заверил, что ДНР и РФ продолжат углублять совместные проекты в области образования. «При этом сохраняются все существующие совместные проекты и программы: наши учащиеся по-прежнему могут сдавать ЕГЭ, студенты — получать дипломы российских вузов, участвовать в стажировках, преподаватели — повышать профессиональную квалификацию и так далее», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах». Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов ДНР и ЛНР является якобы доказательством «российской оккупации». При этом Верховная рада и МИД Украины обвинили Кремль в нарушении Минских соглашений.