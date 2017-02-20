Анкара, 20 февраля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В Турции уволены еще 227 судей и прокуроров в результате проведенного расследования неудавшегося военного переворота в июле прошлого года, сообщает 20 февраля Reuters.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие военные

В настоящий момент Высший совет судей и прокуроров (HSYK) лишился 3 тыс. 886 сотрудников.

Напомним, после попытки государственного переворота 15−16 июля 2016 года в Турции был введен режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым уже уволены или понижены в должности более чем 125 тыс. государственных чиновников — в основном военных, судей, полицейских — и арестованы около 40 тыс. человек.

Режим чрезвычайного положения был несколько раз продлен, в очередной раз парламент проголосовал за сохранение расширенных полномочий правительства и спецслужб 3 января.