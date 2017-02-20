Абу-Даби, 20 февраля, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Между Россией и одной из стран Ближнего Востока заключен крупный контракт по закупке танков Т-90МС, сообщил журналистам руководитель Минпромторга России Денис Мантуров на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017.

T-90МС

По словам Мантурова, в ближайшее время ожидается заключение подобного контракта с еще одним зарубежным заказчиком.

При этом пока не сообщается, о каких странах идет речь. Стоит отметить, что ранее представители руководства «Уралвагонзавода», производящего танки Т-90МС, заявляли об успешных испытаниях российского танка в Кувейте и о переговорах о поставках российских танков с целым рядом стран Ближнего Востока.

Напомним, российский основной боевой танк Т-90МС является последней модификацией танка Т-90 и считается одним из самых мощных танков в мире. От предыдущих модификаций танка Т-90 он отличается развитой кормовой нишей башни, новыми системами управления огнем и системой электромагнитной защиты от мин.

Комплексами динамической и активной защиты экспортируемые Т-90МС комплектуются по желанию заказчиков.

Стоит отметить, что некоторые российские комплексы танкового вооружения и системы защиты бронетехники запрещены к продаже на экспорт.