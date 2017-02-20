Челябинск, 20 февраля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Челябинск осенью 2017 года примет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На мероприятии планируют быть президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

Bastiat74 Челябинск

Информация о проведении форума была получена правительством Челябинской области от министерства экономического развития РФ. В письме сообщается о том, что за Челябинском официально закрепляется статус столицы предстоящего форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Министерством экономического развития РФ готовится проект распоряжения правительства России об утверждении перечня федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за подготовку и проведение этого мероприятия. Традиционно форум проходит в конце сентября — начале октября. Дата пока не определена, но период нам понятен. Это и большая честь, и ответственность для нашего региона. Также необходимо в ближайшее время направить в правительство Российской Федерации предложения по площадке и теме предстоящего мероприятия», — сообщил Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что лично возглавит работу оргкомитета по подготовке к форуму.

Напомним, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит с 2003 года. В Челябинске он состоится в 14-й раз.

В регионе рассчитывают на интенсификацию развития экономических связей между регионом и Казахстаном. Также власти Южного Урала надеются, что проведение форума — «это знаковое событие, еще один шаг к событию 2020 года — саммиту ШОС».