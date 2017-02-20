Москва, 20 февраля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Голословные обвинения в адрес России со стороны британских СМИ и прокуратуры Черногории — очередная фальшивка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

olafpictures Черногория, Подгорица

«Это очередная фальшивка, фабрикуемая антироссийски настроенными политиками, целью которых является давление на патриотические силы Черногории и попытка воспрепятствовать восстановлению нормальных отношений между Россией и США», — отметил парламентарий.

То, что нынешние власти Черногории боятся проведения референдума, осуществляют беспрецедентное давление на лидеров патриотических партий и выдумывают голливудские спектакли о попытках переворота, свидетельствует о том, что они очень опасаются голоса собственного народа и своей реальной независимости, отмечает он.

«Раздуваемая история с псевдопереворотом в Черногории выглядит как отчаянная попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Нынешние прозападные власти Черногории стремятся привлечь к разрешению внутриполитического кризиса внешние силы и путём давления со стороны Североатлантического альянса заставить народ Черногории отказаться от независимости», — говорит Железняк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственным заявление главного специального прокурора Черногории Миливоя Катнича о том, что официальные органы власти России якобы готовили переворот в Черногории. «Мы сожалеем в связи с тем, что звучат из уст официальных представителей высокопоставленных подобные обвинения. Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно», — заявил Песков. Он уточнил, что относится к такому заявлению прокурора «весьма негативно».

Прокурор Черногории Миливой Катнич ранее заявил, что некоторые «российские госорганы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в Черногории в октябре 2016 года. По словам прокурора, во главе группы, которая собиралась спланировать переворот и убить премьер-министра страны Мило Джукановича, был российский гражданин Эдуард Широков, настоящая фамилия которого — Шишканов.