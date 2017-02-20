Москва, 20 февраля, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Модернизированный бронетранспортер БТР-82А будет оснащен новым тепловизионным прицелом, посылающим сигнал на подрыв осколочного снаряда, сообщает пресс-служба «Военно-промышленной компании».

Vitaly V. Kuzmin БТР-82А

Эта конструктивная особенность нового прицела позволит применять для поражения находящейся за укрытием живой силы противника автоматическую 30-мм пушку, стреляющую по настильной траектории.

Ранее для этого требовалось применять стреляющий по навесной траектории автоматический гранатомет АГС.

В новом прицеле установлен излучатель, передающий осколочному снаряду сигнал на подрыв в воздухе над укрывшимся противником. Применение такого прицела в сочетании со снарядами с дистанционным подрывом позволит резко расширить боевые возможности штатного вооружения российских бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Сообщается, что разработка новой модификации БТР-82А, которая будет оснащаться вышеописанными прицелами и снарядами, завершится в 2018 году. Кроме того, новая бронемашина получит систему навигации, интегрированную в автоматизированную систему управления тактического звена.