Питерборо, Великобритания, 20 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В Великобритании произошел вопиющий случай халатности. Зоозащитники из британской благотворительной организации Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) нашли посреди поля рядом с городом Питерборо (графство Кембриджшир) огромный контейнер, в котором находились 1,8 тысячи живых цыплят. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает Metro.

Pixabay.com Цыплята

Представители RSPCA считают, что цыплята были приобретены некоей третьей стороной на одной из местных ферм и по неизвестной причине брошены умирать посреди поля близ города Питерборо.

Многие цыплята, оставшись без корма, быстро умерли, других пришлось усыпить, так как они были в слишком плохом состоянии. Но большая часть цыплят выжила. Сотрудники RSPCA доставили цыплят обратно на ферму, где они были выращены. Полиция приступила к расследованию инцидента.

Предстоит выяснить, кто и зачем закупил цыплят в таком количестве, а затем бросил их умирать посреди пустыря.