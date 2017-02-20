Чувашия, 20 февраля, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Для повышения качества пассажирских перевозок в столице Чувашии в этом году начнут сокращать автобусы малой вместимости и планируют оптимизировать пригородную маршрутную сеть. Кроме того, в городе начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые в том числе «будут способствовать» сохранению работы троллейбусного управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 февраля, заявил на заседании городского собрания Чебоксар глава администрации столицы Алексей Ладыков, подводя итоги работы за прошедший год и обозначив задачи на 2017-й.

Cap.ru, мэрия Чебоксар

Было отмечено, что в столице продолжится работа по улучшению качества пассажирских перевозок. Сити-менеджер сообщил, что с этого «начнутся сокращения автобусов малой вместимости» (на привычные автобусы), сейчас в городском сообщении их более 450. Кроме того, планируется оптимизировать пригородную маршрутную сеть, так как ежедневно в Чебоксарах курсируют до 400 иногородних перевозчиков, которые «на 50% дублируют городские маршруты». Помимо этого, для удобства пассажиров и для поддержания стабильной работы пассажирского транспорта сегодня, 20 февраля, в Чебоксарах начали действовать новые цены на проезд. При оплате безналичным способом стоимость билета стала на 1 рубль дешевле, при оплате наличными — на 2 рубля дороже.

«Горожане могут выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда — безналичным или наличным способом. При этом безналичный расчет будет дешевле», — напомнил Алексей Ладыков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах меняется плата за проезд в общественном транспорте. При безналичной оплате транспортной картой цена билета в троллейбусе снизилась с 14 до 13 рублей, при наличном расчете цена подорожала с 15 до 17 рублей. При безналичной оплате в автобусе стоимость проезда составляет 14 рублей (ранее 15 рублей), при расчёте наличными — 18 рублей (ранее 16 рублей). Цена за проезд в маршрутках при оплате транспортной картой снизилась с 19 до 18 рублей, при оплате наличными подорожала с 20 до 22 рублей.

«Кроме того, по инициативе депутатов приняли решение о возвращении льготных проездных для школьников и студентов стоимостью 500 рублей», — сказал Алексей Ладыков. Стоимость остальных видов проездных билетов не изменилась.

В мэрии подчёркивают, что если в салоне транспортного средства отсутствует система безналичной оплаты, пассажир имеет право на бесплатный проезд. В администрации города работает телефон «горячей линии» (23−51−99), по которому можно сообщить о нарушениях перевозчиками. Оплатить проезд можно не только транспортными, но и банковскими картами транспортным приложением. По данным администрации, сегодня в Чебоксарах в обороте находится 120 тыс. карт в виде «проездных билетов» и около 40 тыс. карт в виде «электронных кошельков». Отметим, что на 1 января 2017 года в обороте находилось 8 тыс. карт.