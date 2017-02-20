Киев, 20 февраля, 2017, 18:30 — ИА Регнум.



President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил новых послов Украины в Лаос, Белоруссию и Ирак. Соответствующие указы опубликованы сегодня, 20 февраля, на сайте Администрации президента, передает ИА REGNUM.

В частности, согласно указу №39/2017 новым послом Украины в Белоруссии стал Игорь Кизыма, ранее занимавший должность первого секретаря посольства Украины в Минске.

В то же время представлять интересы официального Киева в Ираке будет экс исполняющий обязанности главы департамента международной безопасности МИД Украины Виктор Недопас.

Также Порошенко возложил обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Лаосской Народно-Демократической Республике на посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешту.

Отмечается, что указы о назначении новых послов были подписаны еще 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2014 года Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Белоруссии Михаила Ежеля. По данным украинского МИДа, причиной отзыва посла из Минска стало высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который признал Крым российской территорией. Официальный Киев не назначал своего посла в Минск почти три года.

Напомним, 23 марта 2014 года, комментируя события на Украине, Лукашенко сказал, что Крым, как Осетия или Абхазия, является частью России. «Крым сегодня — часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится», — сказал Лукашенко. При этом он отметил, что ни от него, ни «от провластных структур» или МИД никто «не требует» признания Крыма.